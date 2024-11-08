НКРЭКУ хочет увеличить тариф на передачу электроэнергии
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) рассмотрит предложение, относительно роста стоимости передачи электроэнергии. Заседание должно состояться 13 ноября.
Как может вырасти этот тариф
НКРЭКУ может принять проект относительно подорожания передачи электроэнергии в следующем году до 665,26 гривны за мегаватт-час. Это на 25,8% больше чем в этом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на ExPro.
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Обратите внимание! Тариф на передачу для зеленой металлургии может достичь 352,73 гривны за мегаватт-час.
Согласно нынешнему прогнозу, в 2025 году расходы на специальные обязанности достигнут 30 миллиардов гривен. Это ориентировочно 46% от всех расходов оператора системы передачи по тарифу на передачу.
Как должна измениться ситуация в 2025 году:
- прогнозируется, что объем общей передачи на следующий год достигнет 98 651 миллион киловатт-часов;
- средневзвешенный "зеленый" тариф в следующем году должен достичь 6 437,28 гривны за мегаватт-час.
Заметьте! Регулятор также может уменьшить тариф на услуги по диспетчерскому управлению на 10%, то есть, до 95,07 гривны за мегаватт-час.