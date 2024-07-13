Как пользоваться бойлером так, чтобы сэкономить свет

Известно, что семья из трех человек в среднем использует до 200 киловатт-часов ежемесячно. А с повышением тарифа на свет как никогда стало актуально найти некоторые способы для экономии электроэнергии.

Как семья может сэкономить свет на бойлере

При выборе бойлера в квартиру или дом обязательно обращайте внимание на его объем. Оптимальным станет прибор с емкостью 50 – 60 литров, а класс эффективности должен быть А/А+ и выше.

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Кроме того, есть некоторые советы по экономному пользованию бойлером:

регулирование температуры на уровне 55 градусов;

настройка автоматического включения/выключения бойлера в нужное время через "умную" розетку;

за электроэнергию можно платить меньше, если при наличии такой розетки и двухзонного счетчика с 23:00 до 7:00 использовать бойлер;

вовремя чистить и удалять накипь внутри устройства.

Экономно ли выключать бойлер из розетки

Выключать бойлер из розетки, если он более современный, не стоит. Ведь на процесс нагрева новой воды будет уходить больше электричества, чем на постоянное поддержание постоянной температуры воды.

На нагрев новой холодной воды уходит почти вся электроэнергия. В режиме ожидания современные водонагреватели имеют хорошую теплоизоляцию, а потому держат температуру хорошо.

На ночь прибор тоже не нужно выключать, ведь утром придется ждать пока вода нагреется. Это приведет к затратам электроэнергии. Впрочем, если вы используете бойлер нерегулярно, это все же может привести к экономии.