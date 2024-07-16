Как экономно использовать воду: 10 советов

Счета за водоснабжение иногда могут неприятно удивить. Впрочем, есть несколько способов эффективного использования воды, что позволяет экономить.

Как экономить воду

Чтобы экономить воду, надо прежде всего исправить неполадки с сантехникой. Протекание унитаза или крана приводит к значительным потерям воды – речь идет о десятках тысяч литров в год.

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Вот еще несколько советов, как экономить воду:

Соответственно, важно также закрывать кран плотно. Ведь из крана, который капает, может вытекать до 20 литров воды в сутки.

Семья, где проживает более двух человек, может использовать унитазы может использовать унитазы с двумя режимами слива. Это тоже способствует экономии воды.

Можно также принимать душ вместо ванны и использовать экономные насадки. Ведь для наполнения ванны нужно вдвое больше воды, чем для пятиминутного приема душа.

А если сократить время принятия душа, то можно сэкономить еще несколько сотен литров воды за месяц.

Закрывайте кран во время чистки зубов. Ведь за 3 минуты в канализацию сливается около 40 литров воды.

Установите аэраторы на смесители.

Загружайте стиральные и посудомоечные машины полностью. Это уменьшит частоту мытья или стирки и позволит уменьшить потребление воды.

Мойте посуду вручную с выключенным краном. Или же можно мыть посуду под небольшим давлением воды.