Как экономно использовать воду: 10 советов
16 июля 2024, 18:57Читати новину українською
Счета за водоснабжение иногда могут неприятно удивить. Впрочем, есть несколько способов эффективного использования воды, что позволяет экономить.
Как экономить воду
Чтобы экономить воду, надо прежде всего исправить неполадки с сантехникой. Протекание унитаза или крана приводит к значительным потерям воды – речь идет о десятках тысяч литров в год.
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Вот еще несколько советов, как экономить воду:
- Соответственно, важно также закрывать кран плотно. Ведь из крана, который капает, может вытекать до 20 литров воды в сутки.
- Семья, где проживает более двух человек, может использовать унитазы может использовать унитазы с двумя режимами слива. Это тоже способствует экономии воды.
- Можно также принимать душ вместо ванны и использовать экономные насадки. Ведь для наполнения ванны нужно вдвое больше воды, чем для пятиминутного приема душа.
- А если сократить время принятия душа, то можно сэкономить еще несколько сотен литров воды за месяц.
- Закрывайте кран во время чистки зубов. Ведь за 3 минуты в канализацию сливается около 40 литров воды.
- Установите аэраторы на смесители.
- Загружайте стиральные и посудомоечные машины полностью. Это уменьшит частоту мытья или стирки и позволит уменьшить потребление воды.
- Мойте посуду вручную с выключенным краном. Или же можно мыть посуду под небольшим давлением воды.
- Используйте миску для мытья овощей и фруктов.