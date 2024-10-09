Что нужно знать переселенцам, чтобы не потерять пенсию

Часть пенсионеров может потерять пенсию в следующем году. Речь идет о лицах, которые получили статус переселенцев до 24 февраля 2022 года и не проводили никаких операций с банковскими карточками.

Кто может потерять пенсию

В статье 41 проекта государственного бюджета Украины на следующий год, размещенного на сайте ВРУ, указано, какие категории лиц могут потерять право на пенсионные выплаты. Это касается неиспользованных средств.

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Кабмин предложил перевести в пользу государства деньги с банковских счетов пенсионеров, которые:

получили статус переселенца до 24 февраля 2022 года, и на их счетах не было движения средств в течение последних 12 месяцев;

имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до 24 февраля 2022 года и не прошли своевременную идентификацию.

Обратите внимание! После изъятия этих средств пенсионные выплаты не будут поступать на такие счета, за исключением случаев, когда счет заблокирован из-за ареста или иного ограничения.

Как не потерять средства

Прежде всего, банковский счет пенсионера должен быть активным, и на нем должны проводиться определенные операции.

Кроме того, важно своевременно проходить идентификацию.

Как пройти процедуру идентификации:

В отделении АО "Ощадбанк"; В сервисном центре Пенсионного фонда Украины (ПФУ); С помощью видеоконференцсвязи через территориальный орган ПФУ; Через сервис электронной подписи "Дія.Підпис" или на электронном портале ПФУ.

Важно! Украинцы, которые находятся за границей, могут пройти идентификацию в заграничном дипломатическом учреждении Украины. Полученный там документ будет направлен в Пенсионный фонд, где человек зарегистрирован.