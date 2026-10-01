Украинки могут сменить вид пенсии: кто имеет на это право и как это повлияет на выплаты

Украинские женщины пенсионного возраста, потерявшие мужа, имеют законное право отказаться от собственной пенсии по возрасту. Дело в том, что они могут перейти на выплаты в связи с потерей кормильца.

Кому из пенсионеров разрешено изменить вид выплат

Однако для такого переоформления супруги обязательно должны были проживать вместе на момент смерти мужа, что отмечено в сообщении Главного управления Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области.

Размер новой выплаты для одного нетрудоспособного члена семьи составляет ровно 50 % от пенсии по возрасту, которую получал умерший. Например, если мужчина получал 9 600 гривен, то его вдова сможет рассчитывать на 4 800 гривен ежемесячно.

К этой сумме также добавляются возрастные надбавки. Если женщине уже исполнилось 72 года, то она имеет право на ежемесячную компенсацию в размере 300 гривен, что повышает общий доход до 5 100 гривен.

Если ее собственная пенсия до этого составляла 4 650 гривен, то после переоформления она будет ежемесячно получать на 450 гривен больше.

Что нужно сделать для перехода на новую пенсию

Государство не переводит вдов на другой вид обеспечения автоматически. Для оформления нового типа выплат следует лично обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда.

В частности, для этого потребуются:

паспорт;

идентификационный код;

свидетельство о смерти кормильца;

свидетельство о браке, подтверждающее семейные отношения.

Если в пенсионном деле отсутствуют необходимые данные, то придется также предоставить документы, подтверждающие страховой стаж.

Важно также помнить, что новые выплаты будут назначаться только с даты подачи заявления, поэтому затягивать с визитом в учреждение не стоит.

Напомним, что родственники также имеют право не только на смену вида пенсии, но и на получение средств, не выплаченных государством. Так, в Ровенской области мужчина через суд взял 174 тысячи гривен из неполученной пенсии своей умершей жены. Суд подтвердил, что все невыплаченные при жизни средства становятся частью наследства.