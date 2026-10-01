Кому з пенсіонерів дозволено змінити вид виплат

Проте для такого переоформлення подружжя обов'язково мало проживати разом на момент смерті чоловіка, про що пише Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області.

Розмір нової виплати для одного непрацездатного члена сім’ї становить рівно 50% від пенсії за віком, яку отримував померлий. Наприклад, якщо чоловік отримував 9 600 гривень, то його вдова зможе розраховувати на 4 800 гривень щомісяця.

До цієї суми також додаються вікові надбавки. Якщо жінці вже виповнилося 72 роки, то вона має право на щомісячну компенсацію у розмірі 300 гривень, що підвищує загальний дохід до 5 100 гривень.

Якщо її власна пенсія до цього становила 4 650 гривень, то після переоформлення вона щомісяця отримуватиме на 450 гривень більше.

Що слід зробити для переходу на нову пенсію

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Автоматично держава не переводить вдів на інший вид забезпечення. Для оформлення нового типу виплат слід особисто звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду.

Зокрема, для цього потрібні:

паспорт;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про смерть годувальника;

свідоцтво про шлюб, яке підтверджує родинні стосунки.

Якщо у пенсійній справі бракує даних, то доведеться також надати документи про страховий стаж.

Важливо також пам'ятати, що нові виплати призначать лише з дати подання заяви, тому затягувати з візитом до установи не варто.

Нагадаємо, що родичі також мають право не лише на зміну виду пенсії, а й на отримання коштів, які не виплатила держава. Так на Рівненщині чоловік через суд забрав 174 тисячі гривень недоотриманої пенсії своєї померлої дружини. Суд підтвердив, що всі несплачені за життя кошти стають частиною спадщини.