Кому из пенсионеров разрешено изменить вид выплат

Однако для такого переоформления супруги обязательно должны были проживать вместе на момент смерти мужа, что отмечено в сообщении Главного управления Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области.

Размер новой выплаты для одного нетрудоспособного члена семьи составляет ровно 50 % от пенсии по возрасту, которую получал умерший. Например, если мужчина получал 9 600 гривен, то его вдова сможет рассчитывать на 4 800 гривен ежемесячно.

К этой сумме также добавляются возрастные надбавки. Если женщине уже исполнилось 72 года, то она имеет право на ежемесячную компенсацию в размере 300 гривен, что повышает общий доход до 5 100 гривен.

Если ее собственная пенсия до этого составляла 4 650 гривен, то после переоформления она будет ежемесячно получать на 450 гривен больше.

Что нужно сделать для перехода на новую пенсию

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Государство не переводит вдов на другой вид обеспечения автоматически. Для оформления нового типа выплат следует лично обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда.

В частности, для этого потребуются:

паспорт;

идентификационный код;

свидетельство о смерти кормильца;

свидетельство о браке, подтверждающее семейные отношения.

Если в пенсионном деле отсутствуют необходимые данные, то придется также предоставить документы, подтверждающие страховой стаж.

Важно также помнить, что новые выплаты будут назначаться только с даты подачи заявления, поэтому затягивать с визитом в учреждение не стоит.

Напомним, что родственники также имеют право не только на смену вида пенсии, но и на получение средств, не выплаченных государством. Так, в Ровенской области мужчина через суд взял 174 тысячи гривен из неполученной пенсии своей умершей жены. Суд подтвердил, что все невыплаченные при жизни средства становятся частью наследства.