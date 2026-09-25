Пенсійні заборгованості переходять у спадщину

Ще у 2022 році пенсіонерка, яка не працювала, звернулася з позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області. Жінка проживала на території, віднесеній до зони гарантованого добровільного відселення після аварії на Чорнобильській АЕС, але не отримувала належних законних надбавок. Як повідомляє Рівненський окружний адміністративний суд, тяганина щодо невиплачених пенсійних доплат закінчилася на користь жінки, але за життя вона не встигла отримати гроші.

Суд повністю задовольнив позов і зобов'язав Пенсійний фонд перерахувати виплати з 16 січня 2022 року. Після цього уповноважена установа провела перерахунок та нарахувала жінці 174 157 гривень доплати.

6 жовтня 2025 року пенсіонерка померла. А вже в липні 2026 року Пенсійний фонд зазначив, що кошти залишаються невиплаченими через брак фінансування з Державного бюджету.

У ході розгляду справи про правонаступництво на борг ПФУ було визнано, що законне право на отримання грошей має чоловік померлої позивачки.

Після смерті позивачки її чоловік звернувся до суду із заявою про заміну стягувача у виконавчому листі. Щоб підтвердити своє право, він надав документи про шлюб та спадкування,

– написали представники суду.

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Це вдалося, адже згідно із цивільним законодавством, до складу спадщини переходять усі майнові права та обов'язки, які належали померлій особі та не припинилися з її смертю. Гроші, в тому числі й несплачені, теж мають передаватися у спадок.

Тобто відбулася зміна особи у виконавчому провадженні, яка отримує законне право вимагати 174 тисяч гривень вже нарахованих грошей.

Ця справа довела, що в Україні працює Закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Актом передбачено, що суми пенсії, які належали пенсіонеру й залишилися недоотриманими у зв'язку з його смертю, виплачуються членам його сім'ї або включаються до складу спадщини.

Нагадаємо, щоб отримати спадщину, необхідно звернутися до нотаріуса протягом 6 місяців з дня смерті спадкодавця і зібрати пакет документів. Якщо людина не залишила заповіту, то майно й активи передаються родичам, дотримуючись черги – від найближчих до більш дальніх.

Гроші, які зберігаються в банку, теж можуть перейти до спадкоємця. Але це відбувається не автоматично, а лише якщо він виконав вимоги закону.