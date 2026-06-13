Хто може отримати гроші

Право отримати кошти на депозиті чи на рахунку мають усі спадкоємці за заповітом або за законом, пояснює Судова влада України.

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Спадкування грошей відбувається за тією ж процедурою, що й автомобіля, будинку чи іншого майна померлого.

Частину спадщини можуть отримати родичі спадкодавця, які мають право на обов'язкову частку.

Однак родинні зв'язки самі по собі не відкривають процес спадкування. Щоб одержати гроші, необхідно:

спадкоємець має подати відповідну заяву нотаріусу;

родичі, які проживали з померлим до смерті, повинні підтвердити цей факт.

Водночас для неповнолітніх спадкоємців діють винятки. Вважається, що вони приймають спадщину автоматично.

Після оформлення свідоцтва про право на спадщину спадкоємець може звернутися до банку та отримати належні йому кошти.

Які труднощі виникають у банках

Проблеми у спадкоємців найчастіше виникають через відсутність інформації про рахунки або помилки в документах.

Іноді у деяких випадках банки можуть:

затягувати виплати спадкоємцям;

помилково або незаконно перерахувати кошти іншим особам;

або взагалі списати гроші після смерті клієнта.

Однак судова практика підтверджує, що банківські вклади успадковуються за загальними правилами спадкового права незалежно від того, коли був відкритий рахунок.

Смерть вкладника рахунку чи депозиту не припиняє зобов'язань банку. Тому спадкоємець має право вимагати повернення не лише самого вкладу, а й нарахованих відсотків.

Що робити, якщо гроші не віддають

Якщо банк відмовляється повертати депозит чи кошти з рахунку померлої людини, спадкоємець може звернутися до суду.

У Верховному Суді зазначають, що свідоцтво про право на спадщину є достатньою підставою для отримання депозиту.

Також суд неодноразово наголошував, що незаконна видача коштів стороннім особам після смерті власника рахунку не позбавляє спадкоємців права отримати ці гроші. У такому випадку відповідальність за збереження коштів покладається на банк, тож він має повернути заощадження законному спадкоємцю.