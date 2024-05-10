Податься возможно, но сложно: пенсия на оккупированных территориях
Назначить человеку пенсию могут в соответствии с начисленным стажем и возрастом. Важным в этом вопросе для лиц, которые остались проживать на оккупированных территориях, является наличие именно стажа, который был приобретен до оккупации.
Может ли человек податься на пенсию на ВОТ
В ОО "Донбасс SOS" в комментарии для 24 Канала рассказали, что в соответствии с действующим законодательством Украины нет единого пенсионного возраста, с достижением которого человеку назначается пенсия. Только в совокупности – это возраст и страховой стаж.
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Говоря о страховом стаже, нужно понимать был ли этот стаж приобретен до оккупации или уже после. Ведь если был до оккупации, или человек или его предприятие/организация платили страховые взносы в Пенсионный фонд Украины – тогда страховой стаж будет учтен,
– предупреждают в общественной организации.
Алгоритм действий
В "Донбасс SOS" сообщают, что если лицо достигло соответствующего возраста и у него достаточно стажа, то ему можно подавать заявление и документы для назначения пенсии:
- Это делается дистанционно через портал электронных услуг ПФУ. Стоит авторизоваться в личном кабинете. Для этого нужна КЭП (квалифицированная электронная подпись).
С этим на практике проблемы, ведь его трудно открыть дистанционно,
– добавляют эксперты.
Есть разные подходы к новооккупированным территориям и территориям, оккупированным до 24 февраля 2022 года. Поэтому и разные подходы к назначению пенсии для людей, что там остались:
- Нужна справка ВПО для людей, находящихся на оккупированных территориях до 24 февраля 2022,
- Наличие отдельного порядка выплаты задолженности для ВПО "первой волны", которую по словам экспертов, почти не выплачивают, даже по решению суда.
- Впрочем для ВПО с новооккупированных территорий нет такого отдельного порядка.