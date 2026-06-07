Пенсию могут назначить не сразу: как подтвердить стаж до 2004 года

При назначении пенсии некоторым украинцам приходится дополнительно подтверждать периоды работы. Особенно это касается трудового стажа, приобретенного до введения современной системы его учета.

Как самостоятельно подтвердить стаж до 2004 года?

При оформлении пенсии некоторым украинцам приходится дополнительно подтверждать периоды трудовой деятельности. Чаще всего это касается стажа, приобретенного до 1 января 2004 года, когда в Украине еще не действовала система персонифицированного учета.

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Если необходимых документов нет или они содержат ошибки, назначение пенсии может затянуться до момента подтверждения страхового стажа, объясняет Пенсионный фонд.

Почему стаж до 2004 года требует отдельного подтверждения?

После 1 января 2004 года информация об официальном трудоустройстве и уплате страховых взносов автоматически накапливается в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда.

Именно поэтому гражданам, которые работали только после этой даты, обычно не нужно подтверждать стаж дополнительными документами. Зато периоды работы до введения электронного учета подтверждаются на основании бумажных документов.

Какие документы могут подтвердить трудовой стаж?

Основным документом остается трудовая книжка. Однако в случае ее потери или отсутствия необходимых записей Пенсионный фонд может учесть и другие подтверждения трудовой деятельности.

В частности, для подтверждения стажа могут использоваться:

архивные справки или документы предприятия-правопреемника;

выписки из приказов о принятии на работу или увольнении;

лицевые счета и сведения о начислении заработной платы;

трудовые договоры и другие документы, подтверждающие факт работы;

сведения, имеющиеся в Реестре застрахованных лиц.

Все документы должны содержать информацию о периоде работы и быть надлежащим образом оформлены.

Что делать, если документы утеряны?

Если подтвердить стаж документально невозможно, законодательство предусматривает альтернативный механизм.

В таком случае периоды работы могут быть установлены на основании показаний не менее двух свидетелей, которые работали вместе с заявителем и имеют документы, подтверждающие их собственную занятость в тот же период.

Почему стоит позаботиться о подтверждении стажа заранее?