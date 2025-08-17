Размер пенсии может уменьшиться, если трудовой стаж до 2004 года не подтвержден. Для этого нужно подать дополнительные документы в Пенсионный фонд.

Из-за чего можно потерять стаж?

Дело в том, что до 2004 года стаж лица подтверждался через трудовую книжку. Итак, если книжка теряется или содержит неточности, то стаж не учитывается, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

Однако стаж можно будет подтвердить другими документами, например справки, приказы или сведения о зарплате и тому подобное. Кроме того, в список входят следующие:

данные персонифицированного учета,

выписки или справки, составленные на основе данных, имеющихся в информационных (автоматизированных) и информационно-коммуникационных системах предприятий, учреждений, организаций,

письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении,

другие документы, содержащие сведения о периодах работы.

В то же время отдельными документами подтверждается военная служба и обучение.

Например, подтвердить стаж во время прохождения военной службы можно военным билетом, или справками территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматы), воинских частей и учреждений системы Минобороны и т. п.

А стаж во время обучения можно подтвердить дипломами, свидетельствами, удостоверением, справками и другими документами, выданных на основании архивных данных и содержащих сведения об обучении.