Экономика Соцвыплаты В Украине планируют ввести еще одну пенсию уже в скором времени
17 августа, 15:40
В Украине планируют ввести еще одну пенсию уже в скором времени

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • В Украине планируют презентовать новую пенсионную реформу с введением накопительной пенсии, которая будет действовать параллельно с солидарной системой.
  • Изменения также предусматривают обновление правил расчета социальной помощи, увеличение выплат при рождении ребенка и поддержку людей с инвалидностью.

Украине готовят нововведения в пенсионной системе. Уже вскоре украинцы могут получать сразу две выплаты.

Действительно ли в Украине можно будет получать две пенсии?

В Украине в течение ближайших 100 дней планируют презентовать новую пенсионную реформу. Она предусматривает введение второй, накопительной пенсии, а также ряд изменений в системе социальных выплат, передает 24 Канал на Минсоцполитики.

Детали и конкретные суммы пока не раскрывают, ведь проект должен пройти согласование правительства и парламента. Известно лишь, что накопительная пенсия будет действовать параллельно с солидарной системой и может стать обязательной после многолетних отложений.

Что предлагают изменить:

  • солидарная пенсия больше будет зависеть от размера и продолжительности уплаченных взносов;
  • накопительная пенсия будет работать на индивидуальных счетах граждан;
  • появятся профессиональные пенсии для отдельных специальностей;
  • обновят правила расчета прожиточного минимума и социальной помощи;
  • предусмотрят увеличение выплат при рождении ребенка;
  • для переселенцев создадут "единое окно" для получения помощи;
  • поддержка людей с инвалидностью будет зависеть от степени утраты трудоспособности, а не от формальной группы.

Отдельно правительство планирует принять Социальный кодекс – единый документ, что собьет воедино все правила социальной поддержки.