Україні готують нововведення у пенсійній системі. Уже незабаром українці можуть отримувати одразу дві виплати.

Чи дійсно в Україні можна буде отримувати дві пенсії?

В Україні протягом найближчих 100 днів планують презентувати нову пенсійну реформу. Вона передбачає введення другої, накопичувальної пенсії, а також низку змін у системі соціальних виплат, передає 24 Канал на Мінсоцполітики.

Деталі та конкретні суми поки що не розкривають, адже проєкт має пройти погодження уряду та парламенту. Відомо лише, що накопичувальна пенсія діятиме паралельно із солідарною системою та може стати обов’язковою після багаторічних відкладень.

Що пропонують змінити:

солідарна пенсія більше залежатиме від розміру та тривалості сплачених внесків;

накопичувальна пенсія працюватиме на індивідуальних рахунках громадян;

з’являться професійні пенсії для окремих спеціальностей;

оновлять правила розрахунку прожиткового мінімуму та соціальної допомоги;

передбачать збільшення виплат при народженні дитини;

для переселенців створять "єдине вікно" для отримання допомоги;

підтримка людей з інвалідністю залежатиме від ступеня втрати працездатності, а не від формальної групи.

Окремо уряд планує ухвалити Соціальний кодекс – єдиний документ, що зіб’є докупи всі правила соціальної підтримки.