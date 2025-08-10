Украинские пенсионеры, которые находятся за границей, рискуют потерять свои выплаты, если не придерживаются важных условий. Какие именно правила нужно знать, чтобы сохранить пенсию, читайте далее.

Как не потерять пенсию за границей?

Украинские пенсионеры, которые временно проживают за рубежом, должны ежегодно проходить идентификацию до 31 декабря. Если этого не сделать, с 1 января следующего года выплаты будут приостановлены, рассказывает 24 Канал со ссылкой на пенсионного эксперта Сергея Коробкина.

Соответствующую норму парламент принял еще в апреле 2024 года. Однако детальный порядок действий Кабмин утвердил только весной 2025 года.

Отныне Пенсионный фонд легально и системно будет получать данные от пограничной службы, МИД и миграционной службы о тех, кто выехал из Украины. Поэтому выплаты будут оперативно прекращать тем, кто вовремя не идентифицировался,

– объясняет эксперт.

Впрочем, в случае приостановления пенсии из-за пропущенной идентификации: выплаты можно возобновить. Для этого нужно просто пройти проверку личности до конца текущего года. После этого ПФУ возобновит начисления с даты прекращения выплат.