Українські пенсіонери, які перебувають за кордоном, ризикують втратити свої виплати, якщо не дотримаються важливих умов. Які саме правила потрібно знати, щоб зберегти пенсію, читайте далі.

Як не втратити пенсію за кордоном?

Українські пенсіонери, які тимчасово проживають за кордоном, мають щороку проходити ідентифікацію до 31 грудня. Якщо цього не зробити, з 1 січня наступного року виплати буде призупинено, розповідає 24 Канал із посиланням на пенсійного експерта Сергія Коробкіна.

Відповідну норму парламент ухвалив ще у квітні 2024 року. Однак детальний порядок дій Кабмін затвердив лише навесні 2025 року.

Відтепер Пенсійний фонд легально й системно отримуватиме дані від прикордонної служби, МЗС та міграційної служби про тих, хто виїхав з України. Тож виплати будуть оперативно припиняти тим, хто вчасно не ідентифікувався,

– пояснює експерт.

Втім, у разі призупинення пенсії через пропущену ідентифікацію: виплати можна поновити. Для цього потрібно просто пройти перевірку особи до кінця поточного року. Після цього ПФУ відновить нарахування з дати припинення виплат.