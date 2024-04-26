Пенсия по инвалидности без стажа: возможно ли получить ее

На сегодня в Украине существует три вида инвалидности. Назначение каждого из них зависит от степени утраты трудоспособности лица. При этом условием получения пенсии по инвалидности является наличие стажа. Это может быть как 1 год, так и 15 лет.

Нужен ли стаж для получения пенсии по инвалидности

В законе об общеобязательном государственном пенсионном страховании говорится о том, что пенсия по инвалидности назначается в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную утрату трудоспособности при наличии страхового стажа.

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Известно, что в таком случае страховой стаж должен составлять от 1 до 15 лет – в зависимости от возраста и группы инвалидности.

Пенсия по инвалидности назначается независимо от того, когда наступила инвалидность: в период работы, до устройства на работу или после прекращения работы.

Размер пенсии по инвалидности составляет:

лицам с инвалидностью I группы – 100% пенсии по возрасту,

– 100% пенсии по возрасту, лицам с инвалидностью II группы – 90% пенсии по возрасту,

– 90% пенсии по возрасту, лицам с инвалидностью III группы – 50% пенсии по возрасту.

Какой стаж для лиц с инвалидностью I, ІІ и ІІІ групп

Для I группы инвалидности

В зависимости от возраста, стаж должен составлять от 1 до 10 лет. Например, до достижения лицом 25 лет – всего 1 год, а от 54 лет до достижения лицом 59 лет включительно – аж 10 лет.

Для II и III групп инвалидности

Такие лица должны иметь от 1 года до 14 лет страхового стажа: до достижения лицом 23 лет включительно – это 1 год, от 36 лет до достижения лицом 37 лет включительно – это 7 лет, от 56 лет до достижения лицом 59 лет включительно – 14 лет.

Есть ли исключения

Военная служба

Если во время прохождения срочной военной службы лицо получило инвалидность, тогда пенсия по инвалидности назначается независимо от наличия страхового стажа.

Лица, не работающие, с инвалидностью II группы признанные лицами с инвалидностью после достижения пенсионного возраста, и лица с инвалидностью III группы по собственному выбору

Такие лица имеют право на назначение пенсии по инвалидности в размере пенсии по возрасту, но при наличии такого страхового стажа: у мужчин – 35, а у женщин – 30 лет.

Если нет стажа

В таком случае, для назначения пенсии по инвалидности следует обратиться в управление социальной защиты за оформлением социальной пенсии.