Минфин смог привлечь 18 миллиардов гривен в госбюджет Украины

Минфин смог пополнить бюджет Украины на 18 миллиардов гривен. Средства удалось привлечь через продажу облигаций.

Какие бумаги продавал Минфин

24 сентября Министерство финансов выставило на аукцион новую партию облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). В общем ценные бумаги продали на 17,78 миллиарда гривен, сообщает Forex.

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Напомним! Неделю назад Минфин продал ОВГЗ на меньшую сумму – 13,83 миллиарда гривен.

На вчерашнем аукционе были представлены следующие виды ОВГЗ:

ОВГЗ на 6,12 миллиарда гривен – под 15,59% (с погашением 5 июня 2026 года);

бумаги на 242,35 миллиона гривен – 16,80% (с погашением 9 февраля 2028 года.);

бумаги на 4,97 миллиарда гривен – 16,60% (с погашением 24 ноября 2027 года);

бумаги на 109,4 миллиона гривен – 14,62% (с погашением 1 октября 2025 года).

Минфин уменьшил процентные ставки по некоторым ОВГЗ:

для бумаг с погашением 1 октября 2025 года ставка снизились с 14,65% до 14,62%;

для бумаг с погашением 5 июня 2026 года ставка снизилась с 15,60% до 15,59%.

Уменьшилась и доходность бумаг с погашением в 2028 году.

Обратите внимание! Инвесторы также могли приобрести ОВГЗ в иностранной валюте с погашением до 9 октября 2025 года – 153,22 миллиона долларов под 4,66%.