Как пополнить карту Monobank разными способами

Существует несколько способов пополнить счет в Monobank. Новые клиенты часто испытывают трудности с этим, поскольку в отличие от традиционных банков, Monobank не имеет физических отделений для внесения средств через кассу.

В каких банках можно пополнить Monobank

Пополнение через другие банки Некоторые украинские банки позволяют пополнять счет в Monobank без комиссии, сообщают в банке.

Читайте также Евро дешевеет, доллар растет: за сколько можно купить валюту сейчас

Это можно сделать в таких банках:

Мегабанк;

ОТП;

Укрсиббанк;

А-Банк;

Универсал Банк;

Пивденный;

МТБ (Марфин);

Укргазбанк;

Укрэксимбанк.

Пополнение через терминалы

Пополнить карту Монобанка наличными можно через терминалы самообслуживания, которые доступны во всех регионах Украины. Это позволяет легко внести средства на счет.

Для этого клиенту нужно знать номер телефона, на который зарегистрирована карта, или сам номер карты. В некоторых терминалах, таких как City24 и EasyPay, есть сканеры для карт, что позволяет быстро пополнить счет с другой карты.

Важно! Без комиссии пополнение возможно в терминалах А-Банка, City24 и EasyPay. В терминалах других банков, таких как ПриватБанк или Ощадбанк, будет взиматься комиссия (обычно 1-2%).

Пополнение через онлайн-банкинг

Если средства находятся на другой карте, для пополнения карты Монобанка можно воспользоваться онлайн-банкингом.

Процедура:

Войдите в личный кабинет через сайт банка или мобильное приложение. Выберите опцию "Перевод между картами" и "Перевод на карту другого банка". Введите реквизиты карты Монобанка,, укажите сумму и подтвердите операцию.

Обратите внимание! За перевод через онлайн-банкинг может взиматься комиссия, которая зависит от банка. Например, в ПриватБанке комиссия составляет 0,5% от суммы (но не менее 5 гривен), а в Укрсиббанке - от 2 до 8 гривен.