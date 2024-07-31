Могут и не пенсионеры: как самостоятельно посчитать размер будущей пенсии

Украинцы могут посчитать размер будущей пенсии, даже если им еще долго до пенсионного возраста. Это можно сделать самостоятельно, зная три важных коэффициента, или же воспользоваться пенсионным калькулятором.

Как самостоятельно посчитать пенсию

Чтобы вычислить будущую пенсию, нужно перемножить три показателя: размер средней заработной платы, коэффициент зарплаты застрахованного лица и коэффициент трудового стажа.

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Показатели для расчета пенсии:

Показатель средней заработной платы – это средний заработок, с которого уплачены страховые взносы за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии.

Коэффициент зарплаты застрахованного лица – это сумма отношений заработной платы соответствующего месяца к средней заработной плате по Украине. Чтобы определить месячный коэффициент заработной платы, нужно разделить размер зарплаты лица в текущем месяце на среднюю зарплату в Украине за этот же месяц.

Коэффициент страхового стажа – общее количество месяцев трудового стажа нужно умножить на расчетное значение одного года страхового стажа (0,01) и разделить на 12. То есть годы стажа нужно умножить на 0,01.

Воспользоваться пенсионным калькулятором

Если вы не хотите считать будущую пенсию вручную, можно воспользоваться "Пенсионным калькулятором". Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

После регистрации пользователь получит информацию из Реестра застрахованных лиц относительно своих персональных данных (ФИО, дата рождения, пол) и данных о трудовой деятельности.

С помощью калькулятора можно определить условия расчета пенсии, в частности:

Выбрать алгоритм расчета – по введенным данным или с учетом стажа, который будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста.

Актуализация данных трудовой деятельности – дополнить периоды трудовой деятельности с указанием заработной платы и редактировать суммы ежемесячного заработка (по необходимости).

Выполнение расчета пенсии (нажать кнопку "Сохранить и рассчитать").

Результаты расчета: