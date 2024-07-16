Сколько получают работающие пенсионеры

По данным Пенсионного фонда Украины, средний размер пенсий составил – 5 816,62 гривны, а для работающих пенсионеров – 6 216,20 гривен. С начала года средняя пенсия работающих пенсионеров выросла на 9,8%, то есть на 555,15 гривны.

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При этом распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим:

по возрасту – 72,92%

по инвалидности – 15,03%

в случае потери кормильца – 6,25%

за выслугу лет – 5,21%

социальные пенсии – 0,55%

пожизненное содержание судей – 0,04%.

Единовременная денежная помощь для пенсионеров

Уже в августе 2024 года некоторые пенсионеры смогут получить единовременное денежное пособие. Сумма выплаты может колебаться от 300 до 3000 гривен. Единовременное пособие будет предоставлено гражданам, которые имеют инвалидность, получили травмы на производстве или по другим причинам.