Можно получать больше: кому стоит перейти на новую пенсию

В 2025 году при переходе с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту должен применяться новый показатель средней заработной платы – 15 057,09 гривни. Однако в большинстве случаев используют старый в размере 8 913,83 гривны.

Например, для человека с 35 годами стажа (420 месяцев, коэффициент стажа 0,35) и коэффициентом зарплаты 1,2 получится следующий размер пенсии:

По старому показателю: 8 913,83 × 1,2 × 0,35 = 3 743,81 гривны.

По новому показателю: 15 057,09 × 1,2 × 0,35 = 6 323,98 гривны.

Получается разница в более чем 2 580 гривен в месяц, из-за чего пенсионеры часто обращаются в суд.

Важно! Пенсию за выслугу лет получают те, кто работает в профессиях с ранним выходом на пенсию из-за особенностей работы. Например: учителя, врачи, пилоты и моряки.