Можно получать больше: кому стоит перейти на новую пенсию
- Пенсионеры, достигшие 60 лет, могут повысить пенсию, перейдя с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту.
- Этот переход может увеличить ежемесячные выплаты.
Отдельные пенсионеры, которые получают пенсию за выслугу лет и достигли 60-летнего возраста, имеют возможность повысить размер ежемесячных выплат. В каком случае это возможно, читайте далее.
Как получать более выгодную пенсию
Переход с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту может помочь увеличить ежемесячные выплаты. Однако пенсионерам следует быть внимательными, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".
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В 2025 году при переходе с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту должен применяться новый показатель средней заработной платы – 15 057,09 гривни. Однако в большинстве случаев используют старый в размере 8 913,83 гривны.
Например, для человека с 35 годами стажа (420 месяцев, коэффициент стажа 0,35) и коэффициентом зарплаты 1,2 получится следующий размер пенсии:
- По старому показателю: 8 913,83 × 1,2 × 0,35 = 3 743,81 гривны.
- По новому показателю: 15 057,09 × 1,2 × 0,35 = 6 323,98 гривны.
Получается разница в более чем 2 580 гривен в месяц, из-за чего пенсионеры часто обращаются в суд.
Важно! Пенсию за выслугу лет получают те, кто работает в профессиях с ранним выходом на пенсию из-за особенностей работы. Например: учителя, врачи, пилоты и моряки.