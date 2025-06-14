У 2025 році при переході з пенсії за вислугу років на пенсію за віком має застосовуватися новий показник середньої заробітної плати – 15 057,09 гривні. Однак у більшості випадків використовують старий у розмірі 8 913,83 гривні.

Наприклад, для людини з 35 роками стажу (420 місяців, коефіцієнт стажу 0,35) і коефіцієнтом зарплати 1,2 вийде наступний розмір пенсії:

За старим показником: 8 913,83 × 1,2 × 0,35 = 3 743,81 гривні.

За новим показником: 15 057,09 × 1,2 × 0,35 = 6 323,98 гривні.

Виходить різниця у понад 2 580 гривень на місяць, через що пенсіонери часто звертаються до суду.

Важливо! Пенсію за вислугу років отримують ті, хто працює у професіях з раннім виходом на пенсію через особливості роботи. Наприклад: вчителі, лікарі, пілоти та моряки.