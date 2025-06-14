Як отримувати вигіднішу пенсію
Перехід із пенсії за вислугу років на пенсію за віком може допомогти збільшити щомісячні виплати. Однак пенсіонерам слід бути уважними, повідомляє 24 Канал із посиланням на "На пенсії".
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У 2025 році при переході з пенсії за вислугу років на пенсію за віком має застосовуватися новий показник середньої заробітної плати – 15 057,09 гривні. Однак у більшості випадків використовують старий у розмірі 8 913,83 гривні.
Наприклад, для людини з 35 роками стажу (420 місяців, коефіцієнт стажу 0,35) і коефіцієнтом зарплати 1,2 вийде наступний розмір пенсії:
- За старим показником: 8 913,83 × 1,2 × 0,35 = 3 743,81 гривні.
- За новим показником: 15 057,09 × 1,2 × 0,35 = 6 323,98 гривні.
Виходить різниця у понад 2 580 гривень на місяць, через що пенсіонери часто звертаються до суду.
Важливо! Пенсію за вислугу років отримують ті, хто працює у професіях з раннім виходом на пенсію через особливості роботи. Наприклад: вчителі, лікарі, пілоти та моряки.