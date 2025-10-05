Неочевидные ловушки при зачислении стажа: что стоит знать каждому пенсионеру
- Председатель Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус отмечает, что работодатели могут не сообщать работникам о прекращении уплаты страховых взносов, что является риском потери стажа.
- Проверить уплату страховых взносов работодателем можно через личный кабинет на вебпортале ПФУ, используя электронную подпись или систему ID.GOV.UA.
Всем украинцам нужно контролировать наличие страхового стажа. Как убедиться, что работодатель платит страховые взносы и ваш стаж засчитывается правильно, читайте дальше.
Какие есть риски потери страхового стажа в Украине?
Председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус в эксклюзивном интервью 24 Каналу отмечает, что одним из основных рисков является ситуации, когда работодатели не сообщают работникам о прекращении уплаты взносов.
В случае отсутствия уплаты взносов работник имеет право письменно требовать от работодателя начисления и погашения задолженности. Если реакции нет, следующим шагом должно быть обращение с жалобой в Государственную налоговую службу Украины или в территориальные органы Гоструда, которые контролируют выполнение работодателями обязанностей по единому взносу.
Как проверить уплату страховых взносов работодателем?
Проверить, соблюдает ли работодатель свои обязательства, можно самостоятельно и своевременно реагировать на нарушения.
Контроль осуществляется через личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ, где отражаются начисленная заработная плата, уплата страховых взносов и продолжительность накопленного стажа.
Доступ в кабинет обеспечивается с помощью квалифицированной электронной подписи, Дія.Підпис или через систему электронной идентификации ID.GOV.UA, включая Bank ID.
Что еще известно о страховом стаже в Украине?
С 2025 года в Украине растет требование по продолжительности страхового стажа для получения пенсии в 60 лет, и к 2028 году оно достигнет 35 лет.
Украинцы могут наращивать свой страховой стаж добровольно, участвуя в системе пенсионного страхования и платя минимальные страховые взносы.