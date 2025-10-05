Всем украинцам нужно контролировать наличие страхового стажа. Как убедиться, что работодатель платит страховые взносы и ваш стаж засчитывается правильно, читайте дальше.

Какие есть риски потери страхового стажа в Украине?

Председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус в эксклюзивном интервью 24 Каналу отмечает, что одним из основных рисков является ситуации, когда работодатели не сообщают работникам о прекращении уплаты взносов.

В случае отсутствия уплаты взносов работник имеет право письменно требовать от работодателя начисления и погашения задолженности. Если реакции нет, следующим шагом должно быть обращение с жалобой в Государственную налоговую службу Украины или в территориальные органы Гоструда, которые контролируют выполнение работодателями обязанностей по единому взносу.

Как проверить уплату страховых взносов работодателем?

Проверить, соблюдает ли работодатель свои обязательства, можно самостоятельно и своевременно реагировать на нарушения.

Контроль осуществляется через личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ, где отражаются начисленная заработная плата, уплата страховых взносов и продолжительность накопленного стажа.

Доступ в кабинет обеспечивается с помощью квалифицированной электронной подписи, Дія.Підпис или через систему электронной идентификации ID.GOV.UA, включая Bank ID.

Что еще известно о страховом стаже в Украине?