Достаточно нескольких минут: как проверить свой страховой стаж онлайн

Чтобы получать пенсию в Украине, недостаточно просто достичь установленного возраста – необходимо иметь требуемый страховой стаж. Впрочем, проверить свой стаж, периоды официальной работы и уплату взносов можно прямо со смартфона.

Как проверить стаж через "Дию"

Страховой стаж влияет не только на право выхода на пенсию, но и на ее размер, оплату больничных и некоторых других страховых выплат. Поэтому важно периодически проверять свои данные, чтобы убедиться в их точности, пишет ПФУ.

Самый быстрый способ узнать данные о страховом стаже – воспользоваться государственным приложением "Дия". Там доступны, в частности, справка ОК-7 и выписка из реестра застрахованных лиц.

Для этого достаточно:

авторизоваться на портале с помощью электронной подписи или BankID;

перейти в раздел "Услуги" или "Мои документы";

и выбрать справку о страховом стаже.

Документ сформируется автоматически на основе данных из государственных реестров.

Через "Дию" также можно заказать выписку из реестра. Она содержит, среди прочего, информацию о страховом стаже, работодателях, периодах трудовых отношений и заработной плате.

Как проверить стаж через портал ПФУ

Более подробную информацию можно получить через личный кабинет веб-портала Пенсионного фонда.

Для проверки стажа необходимо:

Зайти на портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины – portal.pfu.gov.ua.

Авторизоваться с помощью КЭП, BankID или "Дія.Підпису".

Открыть профиль пользователя.

Найти раздел "Страховые данные, имеющиеся в РЗО".

Просмотреть показатель "Общий страховой стаж".

Именно в этом разделе отображается автоматически рассчитанный общий страховой стаж. Данные за периоды с 1 января 2004 года берутся из персональной учетной карточки в реестре застрахованных лиц. Периоды до этой даты могут учитываться по результатам оцифровки трудовой книжки и других документов о работе.

Отдельно в разделе "Мой страховой стаж" можно просмотреть информацию о стаже, начиная с 2004 года, по различным предприятиям.

Если требуется не просто общее количество стажа, а более подробная информация, в Пенсионном фонде можно сформировать электронные документы из реестра застрахованных лиц.

В частности, выписка из Реестра застрахованных лиц содержит информацию:

о накопленном страховом стаже;

о работодателях;

периоды работы;

и начисленную заработную плату.

Также можно получить справки ОК-5 и ОК-7

Напомним, украинское законодательство позволяет докупить страховой стаж, если его не хватает для выхода на пенсию. Для этого нужно заключить договор о добровольном участии с налоговой службой и уплатить страховые взносы, тем самым добавив себе стаж.