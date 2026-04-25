Работа на пенсии может быть коварной: могут ли уменьшить выплаты

После достижения 60 лет часть украинцев продолжает работать, рассчитывая на изменения в размере пенсии. Как именно это влияет на выплаты и всегда ли такая стратегия является выгодной, зависит от нескольких ключевых факторов.

Что надо знать о работе во время пенсии?

После достижения 60 лет многие украинцы не спешат оформлять пенсию и продолжают работать, рассчитывая на более высокие выплаты в будущем. Такой подход действительно может быть финансово выгодным, однако он имеет свои нюансы, поэтому рост может не произойти или оно будет меньше, чем прогнозировалось.

Механизм повышения пенсии в случае отсрочки достаточно четкий, объясняет Пенсионный фонд. Если человек уже имеет право на пенсию по возрасту, но не обращается за ее назначением, каждый полный месяц дополнительного страхового стажа увеличивает будущую выплату.

до 5 лет отсрочки надбавка составляет 0,5% за месяц;

после 60 месяцев уже 0,75%.

Таким образом, один дополнительный год работы может добавить около 6% к пенсии, а более длительный период еще больше. В то же время ключевое условие, что пенсия должна быть назначена впервые именно после завершения этого периода.

Обратите внимание! Важный практический момент: в расчет берутся только полные месяцы страхового стажа. Если человек отработал, например, 11 месяцев и несколько дней, эти "неполные" дни не повлияют на повышение.

Кроме того, намерение отложить выход на пенсию нужно заблаговременно зафиксировать в органах Пенсионного фонда, иначе механизм надбавки может не быть применен в полном объеме.

Можно ли получать пенсию и зарплату одновременно?

Однако не менее важно понимать и обратную сторону. Если пенсия уже назначена и человек продолжает работать, он может одновременно получать и зарплату, и пенсию, но часть доплат и повышений в таком случае не применяется, замечает ПФУ.

Кроме этого, перерасчет пенсии для работающих пенсионеров происходит не сразу, а с определенной периодичностью, и его эффект обычно менее ощутимый, чем в случае полной отсрочки выхода на пенсию.

Обратите внимание! Базовый размер пенсии определяется индивидуально, в зависимости от страхового стажа, уровня официальной заработной платы и суммы уплаченных взносов. Поэтому даже при одинаковой продолжительности работы после 60 лет два человека могут получить разный финансовый результат.

В итоге продолжение работы после достижения пенсионного возраста это инструмент, который может как увеличить будущую пенсию, так и не дать ожидаемого эффекта. Ключевую роль играют детали: оформлена ли пенсия, когда именно происходит обращение в Пенсионный фонд, а также индивидуальные параметры трудовой истории.

