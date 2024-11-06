Энергосистема Украины: как россияне будут пытаться расшатать ситуацию в этом году

Сейчас Украине удается обходиться без отключений. Однако, есть большая вероятность, что россияне попытаются снова погрузить украинцев в темноту.

Как россияне попытаются повредить энергосистему Украины

Эксперт Юрий Корольчук в комментарии 24 Каналу отметил, что, по его мнению, в этом году россияне будут повторять прошлогодний сценарий. Речь идет о поражении подстанций, которые, фактически, являются мостом между потребителем и производителем.

Читайте также Побил исторический максимум: в ожидании победы Трампа биткоин вырос до 75 тысяч долларов

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий Когда разбивается это звено передачи от производителя электроэнергии к потребителю, то для АЭС появляются проблемы. Можно привести пример ситуации с российскими ударами этой весной по тепловым электростанциям. По моему мнению, основной целью России тогда было вывести из эксплуатации тепловые блоки и ТЭЦ, то есть маневренную генерацию.

Корольчук уточняет, что при такой ситуации есть два вероятных сценария:

отключение промышленности и потребителей;

создание дополнительной нагрузки на блоки АЭС.

Нужно понимать, что для точной оценки последствий таких обстрелов необходимо учитывать и другие факторы. В частности, в какой период произойдет повреждение энергосистемы.

Впрочем, мы не знаем, действительно ли Россия решится бить именно по ядерным объектам. Предполагать, что такое может случиться, мы можем. Однако тогда с международной точки зрения, это повлечет резонанс,

– отмечает Юрий.

Сможет ли Украина избежать блэкаута

В комментарии 24 Каналу эксперт Елена Лапенко отметила непредсказуемость обстрелов, которые осуществляют россияне. В то же время, нужно понимать, что Украина уже имеет определенный опыт выхода из худших сценариев.

Елена Лапенко Генеральный менеджер в сфере безопасности и устойчивости, аналитический центр DiXi Group Хорошая новость заключается в том, что все же надеемся, что эффективность работы нашей ПВО усиливается, также энергетики уже имеют значительный опыт, как справиться с последствиями российских атак, у нас есть резервы оборудования. Поэтому надеемся, худших сценариев удастся избежать.

Обратите внимание! Россияне уже несколько раз поражали подстанции, выдающие мощности, произведенные АЭС.