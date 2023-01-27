LED лампы и сознательный подход: как эффективно экономить на электроэнергии

С началом аварийных и плановых отключений света украинцы нашли единственный положительный момент – уменьшение цифр в платежках. Однако специалисты по электроэнергии и энергоэффективности отмечают, что они наоборот выросли.

Почему платежки за электроэнергию выросли

Эксперт по жилищно-коммунальным услугам Олег Попенко в комментарии 24 Каналу отмечает, что сложно говорить об экономии, когда происходят отключения и люди вынуждены пользоваться электроэнергией в ограниченное время.

Читайте также "Переходим на оборудование нового поколения": как Украина модернизирует энергетику

Олег Попенко Эксперт по жилищно-коммунальным услугам Проблема в том, что люди больше потребляют, чем если бы это было без отключений. Потому что они вынуждены включать у себя все приборы и параллельно заряжать все гаджеты. Выходит так, что фактически есть отключение у бытовых потребителей и по факту они вроде как должны во время отключений не потреблять электроэнергию, но получается так, что как раз в тот момент, когда населению подают электроэнергию и они включают все приборы, они больше потребляют.

Попенко объясняет, что когда украинцам подают электроэнергию, то они больше переживают за то, как успеть постирать вещи, например, а не сэкономить киловатт. Следовательно, получается, что потребляют еще больше, чем обычно.

Главные потребители электроэнергии в квартире

Холодильник, потребляющий до 20% от общего количества потребленной электроэнергии семьей, делится эксперт.

Также телевизор, стиральная машина.

К слову, мы поинтересовались у коллег в редакции 24 Канала и действительно – большинство из них отметили, что, несмотря на аварийные и плановые отключения, количество киловатт в платежке возросло.

И здесь нужно четко расставить приоритеты, функционирование какой техники вам нужнее: работающий телевизор или стиральная машина. Люди сами вынуждены выбирать. К сожалению, действенных механизмов во время войны, которые помогут людям экономить электроэнергию, практически нет,

– подчеркивает он.

Сколько потребляют электроэнергии разные приборы / Инфографика 24 Канала

Как разумно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 Канала

Реально ли вообще экономить электроэнергию

Специалист по энергоэффективности Владимир Кузьменко в разговоре с 24 Каналом подчеркнул, что экономия – целая философия, поэтому экономить может любой, главное желание и системность.

Владимир Кузьменко Специалист по энергоэффективности, сотрудник iC consulenten Украина Экономия – это, прежде всего, определенная культура и набор правил поведения. Если представить, что ваша семья – это маленькое предприятие, то, как известно, на каждом современном предприятии есть определенные стандарты и законы. Начните создавать такие стандарты дома. Попытайтесь, чтобы культура экономии стала вашим внутренним семейным стандартом и хорошим примером для других. Именно с таких организационных методов и начинаются возможности, а затем и реальные цифры сэкономленных средств для вашей семьи и страны в целом. Представьте, если каждая семья в следующем месяце потребит хотя бы на 1 киловатт меньше электроэнергии, сколько это будет для многомиллионной страны?

Пересмотрите свои привычки

Идея в том, что для того, чтобы сэкономить, сначала и не обязательно покупать новые современные лампы или оборудование. Можно просто пересмотреть свои привычки и выключать дома приборы и освещение каждый раз в том месте квартиры, где оно вам не нужно, пересмотреть количество ламп в той или иной зонах, выключать приборы, которые вы не используете, потому что даже если в телевизоре ночью горит маленький красный светодиод, то через год так может "нагореть" несколько киловатт. Сколько телевизоров по всей стране?

Используйте технику с "эко" режимом

Также, наверное, у вас дома есть современная бытовая техника, имеющая так называемый "эко" режим использования. Этот режим создавался не просто так, а для того, чтобы действительно экономить средства вашей семьи. Привычка использовать технику на таких "средних" и экономичных режимах еще и продлит срок ее службы.

Начните экономить в форме игры или квеста

Для начала можно поставить себе маленькую цель: собраться в кругу семьи, посмотреть на счет за электроэнергию и оценить возможности для экономии. К примеру, попробовать потреблять в следующий месяц меньше на 10 киловатт. Это может стать увлекательным квестом и семейной игрой, в котором победителями станем мы все.

Купить LED лампы

Теперь, когда вы сэкономили на электроэнергии, вы можете позволить себе заменить старые лампы накаливания (обычные лампы из нашего детства) на новые LED лампы на светодиодах.

Лампы строго образца, кроме того, что ярко светят и выполняют свои функции, еще и нагреваются. Вот эта дополнительная энергия на нагрев – именно то, за что мы переплачиваем. Поэтому сфера использования ламп накаливания остается достаточно ограниченной.

– объясняет Кузменко.

Недостатки ламп накаливания:

маленький срок службы,

низкая механическая стойкость,

высокая температура поверхности, что может привести к ожогам.

Специалист по энергоэффективности отмечает, что едва ли не единственное возможное преимущество старых ламп накаливания – цена.

Но по разным оценкам, даже если вы сейчас приобретете одну LED лампу, то она окупится уже через треть года, а срок ее службы примерно в 50 раз выше срока службы обычной лампы накаливания,

– называет еще один довод в пользу LED ламп Кузьменко.

К слову, с 16 января в Украине стартовал обмен старых ламп накаливания на LED. Поэтому украинцы с 18 лет могут подать заявку через Дия и получить 5 новых ламп в ближайшем отделении Укрпочты. Записаться можно здесь. Но учтите, что на этапе бета-теста услуга будет доступна в Виннице, Черкассах, Одессе и Львове.

По подсчетам Минэкономики, переход на LED-лампы сократит потребление на 7–10% в пиковые моменты, что существенно уменьшит дефицит электроэнергии в системе.

К теме Старые на современные: в Украине заработает обмен ламп

Если заменили лампы, это действительно будет экономия. Она будет небольшая, но будет. При этом мы должны понимать, что в течение нескольких лет будет заметен результат,

– соглашается Олег Попенко.

Также он советует заменить обогреватели современными, ведь они потребляют в четыре раза меньше электроэнергии.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика 24 Канала

Действующие тарифы на электроэнергию

Для бытовых потребителей

Тарифы для бытовых потребителей будут оставаться прежними до конца военного положения и будут зависеть от объема потребленных киловатт: до 250 – 1,44 гривны за киловатт-час, свыше – 1,68 гривны за киловатт-час.

Для бизнеса

Тариф для бизнеса в январе 2023 года вырос на 15 копеек за киловатт-час. А вот средний рост цены электроэнергии для промышленных энергоемких потребителей составил около 4 копеек за киловатт-час.