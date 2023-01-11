Экономия с LED

Как сообщает Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, обменять обычные лампы на LED можно будет, подав просто заявку в Дию.

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Вчера, 10 января, Правительство Украины приняло соответствующее постановление об обмене. В Минцифры вместе с Минэкономики уже работают над данной услугой для украинцев.

Важно, что по данным Минцифры, на этой неделе начинается запись на бета-тест.

Кроме того, предварительная заявка в действии будет гарантировать наличие LED-ламп, забрать их можно будет на ближайшей Укрпочте.

Как LED-лампы экономят электроэнергию

Замена обычных ламп на LED поможет сэкономить электроэнергию. А самое главное – уменьшить нагрузку на электросеть Украины. Интересно, что 50 миллионов LED-лампочек могут разгрузить работу целого реактора атомной электростанции.

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Энергоэффективные лампы используют гораздо меньше электроэнергии. Благодаря этому происходит ежемесячное сбережение на коммуналке.

Если заменить 5 обычных ламп на 5 LED, экономия составит 66 киловатт в час ежемесячно. Следовательно, на замену придется потратить около 135 гривен, а ежемесячная экономия будет на уровне 110 гривен.