Экономия с LED
Как сообщает Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, обменять обычные лампы на LED можно будет, подав просто заявку в Дию.
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Вчера, 10 января, Правительство Украины приняло соответствующее постановление об обмене. В Минцифры вместе с Минэкономики уже работают над данной услугой для украинцев.
Кроме того, предварительная заявка в действии будет гарантировать наличие LED-ламп, забрать их можно будет на ближайшей Укрпочте.
Как LED-лампы экономят электроэнергию
Замена обычных ламп на LED поможет сэкономить электроэнергию. А самое главное – уменьшить нагрузку на электросеть Украины. Интересно, что 50 миллионов LED-лампочек могут разгрузить работу целого реактора атомной электростанции.
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Если заменить 5 обычных ламп на 5 LED, экономия составит 66 киловатт в час ежемесячно. Следовательно, на замену придется потратить около 135 гривен, а ежемесячная экономия будет на уровне 110 гривен.