В Украине с января стартует программа замены старых лампочек на новые LED-лампы. Граждане смогут бесплатно получить 5 светодиодных ламп вместо старых ламп накаливания и таким образом внести свой вклад в балансировку электросистемы Украины.
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Как обменять старую лампочку
Человеку, который решит воспользоваться программой, нужно только предварительно оставить заявку в "Дии". После этого необходимо прийти в отделение "Укрпочты" и обменять 5 ламп старого образца на такое же количество светодиодных.
Учитывая, что украинцы потребляют 40% всей электроэнергии в стране, эта программа существенно сэкономит электропотребление.
К примеру, 50 миллионов LED-лампочек могут разгрузить работу целого реактора атомной электростанции.
Ситуация со светом в Украине: коротко
- Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко объяснил, что система электросети достаточно велика и каждое звено имеет свои особенности. Поэтому процессы обновления энергосистемы происходят так долго.
- В Украине на протяжении зимы сложная ситуация с электроснабжением может оставаться там, где и сейчас есть большие проблемы со светом – в Киеве, Одессе, Харькове и Днепропетровщине. Однако в этот список могут добавляться другие города и области по мере того, куда противник будет наносить удары.
- Российские оккупанты не способны погрузить Украину в тотальный блекаут. Даже если они и выпустят все свои ракеты одномоментно, то все равно электроснабжение со временем возобновят. По данным украинской разведки, в оккупантов осталось ракет примерно на несколько массированных ракетных ударов.
- Проблемы в энергосистеме не решатся в ближайшие месяцы по словам главы энергокомитета Андрея Геруса. Поэтому он посоветовал предпринимателям обратить внимание на газовые миниэлектростанции для обеспечения себя электроэнергией.