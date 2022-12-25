Однако в этот список могут добавляться другие города и области по мере того, куда противник будет наносить удары – рассказал экс-замминистра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин.

Актуально Где в Украине не будет света 25 декабря: графики и города

Сейчас тяжело в Одессе, в Киеве. Трудно на Днепропетровщине. Там есть определенный резерв мощностей для того, чтобы снабжать электроэнергию для людей, однако на Днепропетровщине все же не хватает этих мощностей для промышленных предприятий, от чего страдает экономика страны. Поэтому тяжело повсюду,

– сказал он.

Новые атаки только усугубят ситуацию

Специалист отметил, что в Украине есть области, где нет собственной генерации. То есть они фактически зависят от других регионов, и когда агрессор попадает по объектам инфраструктуры, то есть проблемы и в этих областях.

"То есть правильный ответ: куда будет прилетать – там будет тяжело", – добавил Рябчин.

Аналогично мнение и бывший министр энергетики Украины Иван Плачков.

Одесса, Киев, Харьков – очень дефицитные регионы. Но все зависит от того, будут ли удары или нет. Ситуация может изменяться. Но энергетики устоят,

– сказал он.

Когда возможна стабилизация ситуации со светом

Эксочельщик министерства считает, что зима будет тяжелой. Однако уже через 2-3 месяца ситуация должна стабилизироваться.

Плачков подчеркнул, что энергетики все восстанавливают, также идет помощь у партнеров.

Работа идет мощная, работает энергетический Рамштайн. Я думаю, мы все преодолеем и в следующем году еще и усилится ПВО, я в этом уверен. Я думаю, что еще месяц-два, потому что зима будет тяжелой, но нужно ее пережить. А дальше будем восстанавливать, снабжать экономику и граждан Украины электроэнергией",

– подытожил Плачков.

Внимание! Накануне генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко поздравил киевлян с Рождеством. Там пообещали подавать электроэнергию в столице целый день.

Враг не сможет погрузить во мрак страну