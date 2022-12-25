Проте до цього списку можуть додаватися інші міста та області в міру того, куди противник завдаватиме ударів – розповів ексзаступник міністра енергетики та захисту довкілля України Олексій Рябчин.

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Зараз важко в Одесі, в Києві. Важко на Дніпропетровщині. Там є певний резерв потужностей для того, щоб постачати електроенергію для людей, однак на Дніпропетровщині все ж не вистачає цих потужностей для промислових підприємств, від чого страждає економіка країни. Тому важко всюди,

– сказав він.

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Фахівець зауважив, що в Україні є області, де немає власної генерації. Тобто вони фактично залежать від інших регіонів, і коли агресор попадає по об'єктах інфраструктури, то є проблеми й в цих областях.

"Тобто правильна відповідь: куди буде прилітати – там буде важко", – додав Рябчин.

Аналогічної думки й колишній міністр енергетики України Іван Плачков.

Одеса, Київ, Харків – наразі дуже дефіцитні регіони. Але все залежить від того, будуть удари чи ні. Ситуація може змінюватися. Але енергетики вистоять,

– сказав він.

Коли можлива стабілізація ситуації зі світлом

Ексочільник міністерства вважає, що зима буде важкою. Проте вже через 2 – 3 місяці ситуація має стабілізуватися.

Плачков наголосив, що енергетики все відновлюють, також йде допомога він партнерів.

Робота йде потужна, працює "енергетичний Рамштайн". Я думаю, ми все подолаємо і в наступному році ще й посилиться ППО, я в цьому впевнений. Я думаю, що ще місяць-два, бо зима буде важкою, але треба її пережити. А далі будемо відновлювати, забезпечувати економіку і громадян України електроенергією",

– підсумував Плачков.

Увага! Напередодні генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко привітав киян з Різдвом. Там пообіцяли подавати електроенергію в столиці увесь день.

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