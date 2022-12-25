Возобновление же энергоснабжения занимает достаточно много времени, но так происходит по объективным причинам. Об этом 24 канала рассказал генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.
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Большая проблема
По его словам, система электросети достаточно велика и каждое звено имеет свои особенности.
Если говорить о критических звеньях, то есть такие узлы, которые после повреждений даже не поддаются ремонтным работам. Особенно если ракета или дрон-камикадзе попали именно в нее и разрушили. Тогда ничего невозможно сделать,
– объяснил он.
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Коваленко отметил, что главная проблема заключается в том, что есть такие узлы, которые нельзя заменить – их нет в США и в Европе, потому что у нас с ними разные системы.
"И на изготовление этих узлов нужно время – и не 1 – 2 месяца, а около 8 – 9 месяцев. Это большая проблема", – отметил генеральный директор Yasno.
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- В Украине на протяжении зимы сложная ситуация с электроснабжением может оставаться там, где и сейчас есть большие проблемы со светом – в Киеве, Одессе, Харькове и Днепропетровщине. Однако в этот список могут добавляться другие города и области по мере того, куда противник будет наносить удары.
- Российские оккупанты не способны погрузить Украину в тотальный блекаут. Даже если они и выпустят все свои ракеты одномоментно, то все равно электроснабжение со временем возобновят. По данным украинской разведки, у оккупантов осталось ракет примерно на несколько массированных ракетных ударов.
- Проблемы в энергосистеме не решатся в ближайшие месяцы по словам главы энергокомитета Андрея Геруса. Именно поэтому он посоветовал предпринимателям обратить внимание на миниэлектростанции для обеспечения себя электроэнергией.