Об этом 24 каналу рассказал генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко. Раньше Коваленко сделал заявление о том, что Рождество киевляне могут провести со светом.
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Энергетикам удалось заживить 3 района Киева
Коваленко объяснил, что имел в виду то, что сегодня в Киеве у всех будет электроэнергия, но, вероятно, ее будет недостаточно, чтобы обеспечить потребности на все 100%.
Энергетикам удалось придумать схемы заживления 3 районов, которые в течение последней недели больше всего страдали от отсутствия света – Оболонь, Куреневка и Борщаговка. Там после обстрелов люди находились без света несколько суток. А потом у них свет появлялся всего на 2 – 3 часа в сутки,
– рассказал гендиректор Yasno.
Он добавил, что сейчас эти районы заживляются в одном ритме со всем Киевом. То есть, исчезла разница в графиках между правым и левым берегами столицы.
"Весь город 25 декабря "дышит" одинаково с точки зрения света. Можно сказать, что пришло равенство", - отметил Коваленко.
Киевлянам 25 декабря включают свет чаще, чем в начале недели
Как рассказал генеральный директор компании Yasno, такой ситуации удалось добиться по 3 причинам.
- Во-первых, энергетики придумали схемы заживления 3 районов столицы.
- Во-вторых, этому способствовала плюсовая температура за окном.
- В-третьих, потребление электроэнергии в выходные обычно меньше, чем в рабочие дни.
По словам Коваленко, это позволяет подавать киевлянам больше электроэнергии, чем, например, в начале недели.
"Мы максимально близки к графикам"
Генеральный директор Yasno объяснил, что это позволяет максимально приблизиться к плановым графикам подачи электроэнергии.
Мы сейчас очень близки к планированию и тем серым периодам, где свет может быть, а может не быть. Почти во всех этих графиках свет есть,
– сказал Коваленко.
Ситуация со светом в Киеве: коротко
- В результате российских обстрелов в украинской столице до сих пор критическая ситуация с электроснабжением. Впрочем, как сообщили в компании Yasno, теперь все районы Киева наконец пребывают в ориентировочно одинаковых условиях снабжения электроэнергии.
- 23 декабря мэр Киева сообщил, что в городе не будут курсировать трамваи и троллейбусы. На смену выйдут дополнительные автобусы. Все из-за значительного дефицита электроэнергии.
- В КГВА объяснили, что главной проблемой в Киеве является не генерация, а именно доставка питания потребителям.