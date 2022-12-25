Про це 24 каналу розповів генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко. Раніше Коваленко зробив заяву про те, що Різдво кияни можуть провести зі світлом.

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Енергетикам вдалося заживити 3 райони Києва

Коваленко пояснив, що мав на увазі те, що сьогодні у Києві у всіх буде електроенергія, але, ймовірно, її буде недостатньо, аби забезпечити потреби на всі 100%.

Енергетикам вдалося придумати схеми заживлення 3 районів, які протягом останнього тижня найбільше страждали від відсутності світла – це Оболонь, Куренівка та Борщагівка. Там після обстрілів люди перебували без світла по кілька діб. А потім у них світло з'являлося лише на 2 – 3 години на добу,

– розповів гендиректор Yasno.

Він додав, що зараз ці райони заживляють в одному ритмі з усім Києвом. Тобто зникла різниця у графіках між правим та лівим берегами столиці.

"Все місто 25 грудня "дихає" однаково з точки зору світла. Можна сказати, що прийшла рівність", – зауважив Коваленко.

Киянам 25 грудня вмикають світло частіше, ніж на початку тижня

Як розповів генеральний директор компанії Yasno, такої ситуації вдалося досягнути з 3 причин.

По-перше, енергетики придумали схеми заживлення 3 районів столиці.

По-друге, цьому сприяла плюсова температура за вікном.

По-третє, споживання електроенергії у вихідні традиційно менше, ніж у робочі дні.

За словами Коваленка, це дозволяє подавати киянам більше електроенергії, ніж, наприклад, на початку тижня.

"Ми максимально близькі до графіків"

Генеральний директор Yasno пояснив, що це дозволяє максимально наблизитися до планових графіків подачі електроенергії.

Ми наразі дуже близькі до планування і до тих сірих періодів, де світло може бути, а може не бути. Майже у всіх цих графіках світло є,

– сказав Коваленко.

Ситуація зі світлом в Києві: коротко