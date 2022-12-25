Достоинства газовых электростанций

Одним из наиболее важных преимуществ газовых электростанций, по мнению Геруса, – цена, компактность, скорость установки и мощность, начинающаяся от 500 киловатт, но может составлять и 50 мегаватт, и 100 мегаватт.

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Андрей Герус Председатель Комитета по энергетике Я бы рекомендовал бизнесу изучить возможность устанавливать не просто генераторы, а собственные мини электростанции. Например, одна европейская компания дарит одному из городов станцию на 1 мегаватт: она берет 250 кубометров газа на 1 мегаватт-час – это по ценам в 3 – 4 раза дешевле генераторов, почти как цена электроэнергии из сети.

Проблемы с энергосистемой в ближайшее время не решатся

Он также добавил, что призывает бизнес позаботиться о своей энергетической независимости, поскольку проблемы в энергосистеме, вызванные массированными атаками российских кафиров, в ближайшие месяцы не решатся.

Думаю, что весной эти проблемы никуда волшебным образом не исчезнут. И будут сопровождать нас довольно долго. Эти проблемы, которые есть, не на месяц и не на два, к сожалению,

– подчеркнул Герус.

Установка большого количества этих и другого типа небольших электростанций сделает украинскую энергосистему более устойчивой, потому что сегодня в условиях российских обстрелов она страдает от большой централизации и масштабности отдельных объектов, считает председатель комитета.

Со своей стороны, глава Минэнерго Герман Галущенко в интервью Forbes отметил, что при отсутствии новых повреждений Украина стабилизирует энергосистему к лету.

Если обстрелов не будет, даже с учетом уже поврежденной генерации, мы стабилизируем систему к лету,

– сказал Галущенко.

Напомним! Ранее премьер Шмигаль заявлял, что в результате девяти волн массированных ракетных ударов и десятков меньших атак фактически повреждены или разрушены 50% энергосистемы.