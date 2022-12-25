Переваги газових електростанцій

Однією з найбільш важливих переваг таки газових електростанцій, на думку Геруса, – ціна, компактність, швидкість встановлення та потужність, котра починається від 500 кіловатів, але може становити й 50 мегаватів, і 100 мегаватів.

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Андрій Герус Голова Комітету з питань енергетики Я рекомендував би бізнесу вивчити можливість встановлювати не просто генератори, а власні міні електростанції. Наприклад, одна європейська компанія дарує одному з міст станцію на 1 мегават: вона бере 250 кубометрів газу на 1 мегават-година – це за цінами в 3 – 4 рази дешевше за генератори, майже як ціна електроенергії з мережі.

Проблеми з енергосистемою найближчим часом не вирішаться

Він також додав, що закликає бізнес подбати про свою енергетичну незалежність, оскільки проблеми в енергосистемі, спричинені масованими атаками російських окупантів, найближчими місяцями не вирішаться.

Думаю, що навесні ці проблеми нікуди чарівним чином не зникнуть. І супроводжуватимуть нас досить довго. Ці проблеми, які є, не на місяць і не на два, на жаль,

– наголосив Герус.

Встановлення великої кількості цих та іншого типу невеликих електростанцій зробить українську енергосистему стійкішою, тому що сьогодні в умовах російських обстрілів вона страждає від дуже великої централізації та масштабності окремих об'єктів, вважає голова комітету.

Зі свого боку, глава Міненерго Герман Галущенко в інтерв'ю Forbes зазначив, що за відсутності нових пошкоджень, Україна стабілізує енергосистему до літа.

Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням уже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа,

– сказав Галущенко.

Нагадаємо! Раніше прем'єр Шмигаль заявляв, що внаслідок дев'яти хвиль масованих ракетних ударів та десятків менших атак фактично пошкоджено або зруйновано 50% енергосистеми.