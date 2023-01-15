Такое мнение 24 Каналу озвучил эксперт по энергетике центра Разумкова Максим Белявский. После обстрелов 14 января в украинской сети есть дефицит электроэнергии.

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Энергосистема Украины советского образца

Белявский рассказал, что для обновления энергосистемы Украина заказывает комплектующие нового поколения. Это смотрится как модернизация системы. Энергосистема Украины была спроектирована и сооружена в СССР, где использовался принцип централизованной генерации.

Это означает, что несколько регионов Украины, где находятся крупнейшие генерирующие предприятия. Далее электроэнергия из этих профицитных регионов доставляется ЛЭП высокого напряжения 750 кВт. Именно такие ЛЭП и комплектующие такого напряжения не используются нигде в мире, кроме бывших стран СССР и, возможно, Китая.

– отметил эксперт по энергетике центра Разумкова.

Децентрализация энергосистемы

Он продолжил, что Украина постепенно меняет энергосети и оборудование на 50 Гц. Такое оборудование используют даже в Японии, оно там есть, нам подходит и оно заказно. В целом Украине нужна децентрализация энергосистемы, микрогенерация.

"Конкретно хотел бы привести пример. Среднестатистическая больница имеет в своем составе оборудование примерно на 500 кВт. Фактически эту мощность потребления можно покрывать за счет так называемой микрогенерации. Это не обязательно могут быть солнечные электростанции, это могут быть, в частности, и газовые турбины", – заметил Белявский.

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Все убытки зафиксированы

По его словам, все убытки зафиксированы и будут переданы в суд, трибунал, определяющий размер репараций от России. И все же для того, чтобы нам изготовили новые комплектующие, нужно время. Спецификация имеет более 100 тысяч наименований.

Энергосистема построена таким образом, что тот или иной узловой объект – это некая замкнутая схема электрической цепи. Если, например, мы заказали из 3 различных источников 3 вида оборудования, соответственно, мы не можем запустить этот объект, пока не прибудут все детали на место,

– подчеркнул эксперт по энергетике центра Разумкова.

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