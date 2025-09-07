Не все знают, что за ненадлежащее качество коммунальных услуг можно требовать компенсацию. Как именно это работает и какие шаги нужно предпринять, читайте дальше.

Можно ли получить компенсацию за холодные батареи?

Украинцы не обязаны молча оплачивать холодные батареи, отсутствие горячей воды или другие сбои в коммунальных услугах. Закон дает четкий алгоритм, который позволяет требовать компенсацию и защитить свои права, напоминает 24 Канал со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Чтобы требовать компенсацию за некачественные коммунальные услуги, потребитель должен действовать по четкому алгоритму, определенным законодательством:

Подать письменную жалобу поставщику услуг лично или заказным письмом. Дождаться проверки: представитель компании или управляющий дома должен прибыть в течение суток после получения обращения. Составить акт-претензию в двух экземплярах. Если согласия нет, документ оформляется с замечаниями. В случае отказа исполнителя от подписи акт остается в силе, если его засвидетельствовали не менее двух потребителей. Отправить акт исполнителю или управляющему заказным письмом.

Обратите внимание! Если поставщик услуг или управляющий дома в течение пяти рабочих дней после регистрации акта не реагирует на обращение, потребитель может подать жалобу в территориальное подразделение Госпродпотребслужбы по месту жительства.

Что известно о коммунальных услугах в Украине: коротко о главном