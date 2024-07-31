Как оформить пенсию, если не хватает стажа

Для выхода на пенсию украинцы должны приобрести достаточное количество стажа. Для каждого возраста этот показатель разный.

Как увеличить количество стажа

Если пенсионер не успел приобрести достаточное количество стажа, он может его докупить. Для этого нужно обратиться в ПФУ.

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Покупать стаж могут украинцы старше 16 лет. Зачисляться приобретенное может на личный счет лица или передаваться другим гражданам.

Чтобы было учтено полный месяц стажа, необходимо оплатить минимальный страховой взнос. Сейчас он составляет 1 760 гривен. Соответственно, за год придется заплатить 21 120 гривен.

Кто может уйти на пенсию в 2024 году

тот, кто стремится выйти на пенсию в 60 лет должен приобрести в этом году не менее 31 год стажа;

в 63 года достаточно иметь 21 год стажа;

65 лет – 15 лет стажа.

Лицо может самостоятельно определять размер и частоту таких взносов, учитывая свои финансовые возможности.