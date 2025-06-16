Отвечать будут все: Зеленский призвал Австрию к решительным действиям в отношении ряда олигархов

Во время встречи президентов Украины и Австрии: Владимира Зеленского и Александра Ван дер Беллена, обсуждался ряд важных вопросов. В частности, речь шла о привлечении некоторых олигархов к ответственности.

О чем Зеленский попросил президента Австрии

Зеленский рассчитывает что Австрия поможет Украине решить проблему с олигархами, скрывающимися за границей от правосудия, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

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Владимир Зеленский Президент Украины Мы рассчитываем на поддержку Австрии, государства и общества, в чувствительном для Украины вопросе относительно бывших украинских чиновников, олигархов, которые скрываются от правосудия Украины и используют Европу.

Как говорит Зеленский, эти олигархи используют Австрию, в том числе для того, чтобы хранить там свои украденные активы. По мнению президента Украины, привлечение к ответственности указанных лиц – вопрос справедливости.

Во время войны важно, чтобы наши государства сотрудничали в области правосудия,

– подчеркнул Зеленский.

Обратите внимание! Во время этой встречи обсуждались также другие важные вопросы. Среди них стоит выделить поддержку Украины, в том числе и ее реконструкцию во время войны. Австрия готова помогать.