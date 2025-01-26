Как украинцы могут увеличить свою будущую пенсию

Размер будущей пенсии зависит от трудового стажа и уплаченных взносов. Украинцы имеют возможность повлиять на ее размер, официально трудоустроившись и регулярно уплачивая единый социальный взнос.

Как увеличить пенсию

Чем длиннее трудовой стаж и большие суммы взносов, тем выше будут пенсионные выплаты, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Два ключевых фактора, которые влияют на размер пенсии

Трудовой стаж: Каждый год официальной работы добавляет к общему стажу, что учитывается при расчете пенсии. Размер взносов: Чем выше официальная заработная плата и сумма уплаченного единого социального взноса, тем больше накопления для будущих пенсионных выплат.

Пенсионный фонд в своем отчете за девять месяцев 2024 года отметил, что более 57 тысяч рабочих мест были выведены из тени, и с них начали платить налоги. Это дало дополнительные поступления в бюджет ПФУ в размере 97 миллионов гривен единого социального взноса.

Важно! В Пенсионном фонде отмечают, что эти взносы не только обеспечивают будущие пенсионные права работников, но и помогают финансировать выплаты для нынешних пенсионеров.