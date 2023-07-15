Пенсия по инвалидности за границей: как возобновить свои выплаты

Украинцы, вынужденные покинуть страну из-за войны, могли потерять свои выплаты по инвалидности. Однако их можно вернуть.

Как продолжить свои выплаты

Для продолжения выплаты пенсий необходимо отправить соответствующее заявление и пакет следующих документов. Это можно сделать двумя способами:

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почтой в адрес любого главного управления ПФУ;

онлайн через вебпортал электронных услуг ПФУ в разделе "Заявление на перерасчет пенсий" – "Продолжение выплаты" (при этом необходимо подписать квалифицированной электронной подписью).

Вместе с заявлением следует подать копии следующих документов:

паспорт (при предоставлении ID-карты добавить выписку о месте регистрации);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

копия документов о статусе беженца или временной защиты (удостоверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины или нотариально);

оригинал документа об удостоверении факта, что физическое лицо живо (предоставляет нотариус).

Как получать пенсию за границей

У украинцев появилась возможность возобновить выплаты, прекращенные из-за войны, без приезда в Украину. Следует отправить соответствующее заявление по почте.

Также нужно отправить:

копии документов о получении временной защиты или статуса беженца;

регистрация места временного проживания/пребывания за границей (с переводом), заверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины или нотариально.

Лицо может подать заявление через учреждения уполномоченных банков в электронной форме с использованием средств квалифицированной электронной подписи вместе с удаленным открытием счета без необходимости личного посещения банка.