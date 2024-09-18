Каким пенсионерам повысят пенсии осенью 2024 года

Пенсии могут расти по разным причинам. Например, из-за индексирования, перерасчета выплат или начисления специальной надбавки.

Почему вырастут пенсии осенью

Осенью новых индексаций и перерасчетов пенсий не запланировано. Однако, часть пенсионеров все же получит повышение выплат, сообщает ПФУ.

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Пенсии вырастут благодаря специальной надбавке по возрасту. На нее имеют право пенсионеры, которые:

достигли возраста 70 лет;

имеют общую пенсионную выплату менее 10 340,35 гривен;

получают пенсию по возрасту.

Размер такой надбавки определяется в зависимости от возраста. Сейчас выплаты пенсионеров которые имеют право на такое повышение, могут вырасти так:

надбавка 300 гривен предоставляется лицам от 70 до 74 лет включительно;

предоставляется лицам от 70 до 74 лет включительно; 456 гривен могут получить граждане от 75 до 79 лет включительно;

могут получить граждане от 75 до 79 лет включительно; 570 гривен предоставляется лицам старше 80 лет.

Обратите внимание! Надбавка по возрасту предоставляется автоматически, то есть она добавляется к основному размеру пенсии.