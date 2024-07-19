У кого из пенсионеров июльская пенсия вырастет почти на 600 гривен

В июле пенсии части украинцев увеличатся. Хотя никаких индексаций и перерасчета не запланировано.

Кого ожидает повышение выплат

В июле некоторые украинцы смогут получить надбавку по возрасту. Для этого есть несколько важных условий.

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Прибавку по возрасту смогут получить пенсионеры, которые:

старше 70 лет;

имеют пенсионные выплаты менее 10 340,35 гривен.

Размер этой доплаты напрямую зависит от возраста лица. Сейчас возрастная надбавка такова:

пенсионеры от 70 до 74 лет включительно имеют надбавку 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно получают 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Такая доплата добавляется к основному размеру пенсии (она начисляется автоматически). Возрастная надбавка предоставляется в месяц, когда пенсионер достигает указанного возраста.