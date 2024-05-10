Как не стать жертвой мошенников и защитить свои платежные карты

На одного взрослого гражданина Украины приходится в среднем 3 платежные карты. Общее количество карт, выданных украинскими банками, превышает 115 миллионов.

Больше карточек – больше мошенников

В 2023 году больше всего транзакций по платежным картам произошло в торговых сетях, а переводы с карты на карту лидируют по суммам. Впрочем, популярность карт увеличивает риски мошеннических операций, передает 24 Канал.

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Платежные карты являются весомой составляющей развития банковских сервисов и услуг, объясняет заместитель председателя правления ГЛОБУС БАНКА Анна Довгальская.

Анна Довгальская Заместитель председателя правления ГЛОБУС БАНКА Уже несколько лет Украина играет ведущие роли в развитии и внедрении технологических новинок. Именно поэтому можно прогнозировать, что в ближайшее время сегмент платежных карт как наиболее распространенной "формы" связи граждан с комбанками будет активно развиваться. В то же время мы ожидаем усиления конкуренции банков за клиентов, а затем оформление карт может стать еще более выгодным для потребителей.

Как избежать мошеннических операций

Есть несколько простых и действенных способов предотвращения мошенничества с платежными картами.

Отдельная SIM-карта для финансовых счетов

Клиенты могут обратиться к своему мобильному оператору с целью привязки номера к паспорту или перехода на контрактную основу. Это возможно сделать непосредственно в салоне мобильной связи или дистанционно через Интернет, используя квалифицированную электронную подпись. Такой подход сделает невозможным несанкционированное дублирование SIM-карты злоумышленниками.

Открытие виртуальной платежной карты

Эксперт советует зарегистрировать виртуальную платежную карту через онлайн-банкинг для осуществления интернет-покупок. Основное преимущество такой карты заключается в ее неприкосновенности: ее нельзя физически украсть. Более того, даже если мошенники получат данные карты, они не смогут снять средства, поскольку обычно на виртуальных картах хранятся ограниченные средства или их вообще там нет до совершения транзакции.

Установление лимитов

Важно иметь лимиты на оплату в интернет-магазинах, на снятие наличных и перевод средств. В случае мошенничества с карты нельзя будет снять большую сумму, чем установлена в лимите.

Надежные пароли

Одним из надежных методов защиты от финансового мошенничества является установление уникальных паролей для каждой платежной карты, а также для доступа к онлайн-банкингу и электронной почты. Важно использовать разные пароли для каждой системы и обновлять их каждые три месяца, чтобы максимально обезопасить свои финансы.

Самый простой совет и одновременно самый весомый: для чувства полной безопасности стоит не разглашать PIN-код или пароли входа, тем более – не записывать его в смартфоне или на листе бумаги, сложенном в кошельке. Расчет карточкой – это быстро и удобно, однако всегда стоит быть бдительным и заботиться о собственной безопасности,

– советует эксперт.

По словам специалиста, международные платежные системы MasterCard и Visa остаются основными игроками на рынке платежных карт. В 2023 году они обеспечили 99,9% от всех транзакций, что составило 7 912,5 миллионов операций, и 99,5% от общей суммы операций, что составляет 6 140,8 миллиардов гривен.