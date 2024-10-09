Доллар дорожает: действительно ли он может вырасти до 45

С начала полномасштабной войны курс доллара в Украине вырос почти в два раза. Более того, нынешние тенденции свидетельствуют о будущем подорожании валюты.

Как изменился курс доллара за время полномасштабной войны

Данные "Минфина" свидетельствуют, что по состоянию на 23 февраля 2022 года курс, который устанавливал НБУ, составил 28,9877 гривны. А уже 24 февраля он вырос до 29,2549 гривны.

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За первый год полномасштабной войны доллар значительно подорожал. По состоянию на 24 февраля 2023 года курс НБУ достигал уже 36,5686 гривны.

Обратите внимание! 9 октября 2024 года НБУ установил курс на уровне 41,1756 гривны за доллар.

Как может измениться доллар

НБУ контролирует ситуацию на валютном рынке. Однако на дальнейшее подорожание доллара указывает курс, установленный в бюджетные на 2025 год.

Напомним! В бюджете Украины на 2025 год курс зафиксирован на уровне 45 гривен за доллар. Но это не означает, что валюта вырастет до этого значения. Этот показатель используется именно для расчетов.

В этом году в бюджете заложено:

средний курс – 40,7 гривны за доллар;

на конец года – 42,1 гривны за доллар.

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу указал, что в октябре доллар будет меняться так:

на межбанке курс составит 41 – 41,6 гривны за доллар;

на наличном рынке: 41,2 – 41,8 гривны за доллар.

Сейчас регулятор допускает незначительные колебания в пределах режима управляемой гибкости. Однако НБУ избегает значительных изменений, в частности, благодаря своевременным валютным интервенциям.