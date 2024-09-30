Сколько потратили из бюджета на выплату пенсий в сентябре

Сейчас в Украине проживает более 10 миллионов пенсионеров. Средняя пенсия, которую получают украинцы, превышает 5 тысяч гривен.

Сколько было потрачено на пенсии в сентябре

ПФУ завершил финансирование пенсий за сентябрь. Всего на пенсионные выплаты было потрачено 62,9 миллиарда гривен в этот период.

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В то же время завершилось финансирование жилищных субсидий и льгот. На них было в целом потрачено 1,4 миллиарда гривен.

Также ПФУ отчитался о расходах на страховые выплаты. Общая их сумма в сентябре составила 2 744 миллиона гривен, доля больничных достигла – 1 569,7 миллиона гривен.

Обратите внимание! В течение сентября Пенсионный фонд предоставил услуги 932 тысячам человек, которые обращались за помощью.

Какие сейчас пенсии имеют украинцы

По состоянию на 1 июля пенсии украинцев достигли: