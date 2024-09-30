Скільки було витрачено на пенсії у вересні

ПФУ завершив фінансування пенсій за вересень. Загалом на пенсійні виплати було витрачено 62,9 мільярда гривень у цей період.

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Водночас завершилось фінансування житлових субсидій та пільг. На них було загалом витрачено 1,4 мільярда гривень.

Також ПФУ прозвітував про витрати на страхові виплати. Загальна їх сума у вересні склала 2 744 мільйони гривень, частка лікарняних сягнула – 1 569,7 мільйона гривень.

Зверніть увагу! Протягом вересня Пенсійний фонд надав послуги 932 тисячам осіб, які звертались за допомогою.

Які зараз пенсії мають українці

Станом на 1 липня пенсії українців сягнули: