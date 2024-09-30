Чому рахунки блокують

Експерт Сергій Коробкін пояснює, що причин для блокування рахунків є багато. Зокрема, це робиться для стягнення, наприклад, якщо громадянин не платить за комуналку.

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Сергій Коробкін Експерт з пенсійного забезпечення Згідно із законом про виконавче провадження на період мирного часу встановлені особливі правила звернення стягнень на пенсію. З виплати можуть примусово стягувати кошти в розмірі не більше 20% від розміру місячної пенсії.

З пенсій стягнення можуть здійснюватись, якщо:

особа не сплачує аліменти;

боржник має російське громадянство;

необхідно відшкодувати шкоду через каліцтво або смерть (якщо вчинено кримінальний злочин).

Коробкін уточнив, що під час воєнного стану обмеження діють і на стягнення зі стипендій.

Якщо ви визнаєте цю заборгованість і в змозі її погасити, то треба це зробити. Якщо не визнаєте, то можна спробувати оскаржити такий борг у судовому порядку,

– уточнив Коробкін.

Нагадаємо! Ще у квітні 2023 року мораторій, що забороняв накладати арешт на рахунки з сумою менш як 100 тисяч гривень було скасовано.